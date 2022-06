Naturbad Xantener Südsee : Viele Badegäste erwartet – FZX empfiehlt Online-Ticket-Kauf

Das Naturbad an der Xantener Südsee (archiv). Foto: FZX

Xanten Am Wochenende wird es sehr warm. Das FZX rechnet mit vielen Badegästen im Strandbad an der Xantener Südsee. Es empfiehlt den Besuchern, die Eintrittskarten vorher online zu kaufen, um Wartezeiten zu reduzieren.

Sommerliches Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende. Für den Samstag rechnen Meteorologen mit Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad Celsius. Eine Abkühlung verspricht zum Beispiel das Naturbad Xantener Südsee. Der Betreiber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), erwarten ein volles Strandbad am Samstag. Deshalb seien die Parkplatzkapazitäten am Freitag erweitert worden, indem Ausgleichsflächen gemäht worden seien, berichtete FZX-Leiter Ludwig Ingenlath.

Bis Freitagmorgen hatten schon 1500 Menschen online bereits ein Ticket für Samstag gebucht. Erwartet würden noch „deutlich mehr“ Badegäste, erklärte Ingenlath weiter und empfahl allen die vorherige Reservierung von Eintrittskarten über die Internetseite. Die Besucher profitierten selbst am meisten davon, wenn sie online vorher schon ein Ticket buchten, weil sie dann nicht an den Kassen am Eingang lang anstehen müssten, sondern schnell hineinkämen. Eintrittskarten können hier online gekauft werden.

Das Naturbad Xantener Südsee ist ein Strandbad. Der Eingang liegt an der Straße Am Meerend in Xantens Ortsteil Wardt. Große Parkplätze liegen in der Nähe des Geländes. Das Naturbad bietet einen 1000 Meter langen Sandstrand. Es gibt Liegewiesen, Flachwasserzonen für Kinder, ein geschütztes Nichtschwimmerbecken und mehrere Gastronomie-Angebote. Das Naturbad Xantener Südsee ist montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

(wer)