Xantener Südsee : Strandbad am Samstagmittag schon ausgebucht

Strandbad am Samstagmittag schon ausgebucht

Das Strandbad an der Xantener Südsee ist gerade an sommerlichen Tagen sehr beliebt (Archivfoto). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Bei den sommerlichen Temperaturen wollen viele Menschen schwimmen gehen, zum Beispiel im Strandbad an der Xantener Südsee. Am Mittag meldete Betreiber FZX, dass es für Samstag bereits ausgebucht sei.

Tausende Menschen sind am Samstag (13. August 2022) zur Xantener Südsee gefahren, um im Strandbad schwimmen zu gehen. Der Betreiber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), meldete am Mittag auf Facebook , dass der Tag schon ausgebucht sei. Aber für Sonntag (14. August 202) seien Tickets noch verfügbar.

Das Freizeitzentrum wies auf Facebook noch einmal darauf hin, dass am Wochenende keine Eintrittskarten vor Ort verkauft werden, sondern nur online: „Der Eintritt ins Naturbad wird am Wochenende nur mit Onlineticket gewährt“, schrieb das FZX. Der Grund sei ein Personalmangel. Tickets können über die FZX-Homepage gekauft werden.

Im Vorfeld hatte FZX-Leiter Ludwig Ingenlath deshalb an die Besucher des Strandbads appelliert, am Wochenende nur mit Onlineticket zu kommen. Vorm Eingang standen am Samstag mehrere Schilder, auf denen ebenfalls darüber informiert wurde. Viele Besucher erfuhren aber erst vor Ort davon. Sie beklagten, dass auf der FZX-Homepage kein Hinweis dazu gestanden habe, dass ohne Online-Ticket kein Eintritt gewährt werde. Manchen gelang es, vor Ort noch über ihr Smartphone ein Online-Ticken zu buchen, andere fuhren enttäuscht wieder weg.