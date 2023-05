Alles Wichtige zu Preisen und Öffnungszeiten Was Sie zur Badesaison im Strandbad Xanten wissen müssen

Das Naturbad Xantener Südsee weitet seine Öffnungszeiten in diesem Jahr wieder aus. Das ermöglicht die Personalsituation. In der Vorsaison, also bis zu den Sommerferien, ist es geplant, dass es werktags von 12 bis 19 Uhr geöffnet ist, an den Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. In den Sommerferien werden die Gäste dann von 10 bis 20 Uhr baden gehen können – und nicht nur bis 18 Uhr wie im vergangenen Jahr. Voraussetzung ist natürlich, dass das Wetter mitspielt.