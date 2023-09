Sommer-September Naturbad Xantener Südsee richtet sich auf Tausende Besucher ein

Die hochsommerlichen Temperaturen treiben viele Menschen im September noch einmal ins Naturbad an der Xantener Südsee. „Es werden von Tag zu Tag mehr“, berichtete Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Heute rechne ich mit knapp 1000 Besuchern.“ Am Wochenende stelle sich das FZX auf „mehrere Tausend Besucher“ ein und bereite die Parkplatz- sowie die Gastronomiekapazitäten dafür vor. Wegen der mauen Witterung der vergangenen acht Wochen seien viele Aushilfen nicht mehr da. Deshalb werde das Personal aus den Häfen, der Verwaltung und allen anderen Bereichen am Wochenende im Naturbad eingesetzt. „Wir trommeln alle Mitarbeitenden zusammen, die wir bekommen.“ Das Naturbad Xantener Südsee hat am Samstag und Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Saison laufe noch „solange das Wetter mitspielt“, sagte Ingenlath und ergänzte: „Mindestens bis Montag, wenn ich mir den aktuellen Wetterbericht anschaue.“ Danach solle es wieder deutlich kühler werden. Wenn das Thermometer in der nächsten Woche wieder auf 20 Grad falle, werde die Naturbad-Saison dann wahrscheinlich enden. „Aber wir sind da immer flexibel.“ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis einschließlich Sonntag Temperaturen von um die 30 Grad Celsius. Es soll sonnig und niederschlagsfrei bleiben.