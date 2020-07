Xantener Südsee : Einlass-System im Naturbad bewährt sich

Xanten 4000 Gäste dürfen sich mittlerweile gleichzeitig auf dem Gelände des Naturbades Xantener Südsee aufhalten. Am Freitag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, war’s nicht ganz so voll.

3240 – So viele Personen waren vor Öffnung des Naturbads an der Xantener Südsee am bislang heißesten Tag des Jahres online registriert und hatten sich so vorab ihre Tickets gesichert. Mittlerweile dürfen sich an die 4000 Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, rund 3400 kamen am Freitag. Alle Kassen waren geöffnet, lange Schlangen bildeten sich aber nicht. Kleine Verzögerungen im Eingangsbereich gab’s nur, wenn sich ein Gast nicht registriert hatte und das vor Ort erledigen wollte.