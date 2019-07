Strandbad an der Südsee : Xantens neuer Swimming-Pool wird eröffnet

Xanten Das Strandbad an der Xantener Südsee ist umgebaut worden. Wege, Strand, Toiletten, Schwimmbecken: Wir erklären, was neu ist.

Am Sonntag feiert das Freizeitzentrum Xanten (FZX) einen Meilenstein beim Umbau seiner Angebote zum Gesundheitstourismus: Mit einem „Tag der offenen Tür“ wird das neu gestaltete Strandbad mitsamt seines neuen Schwimmbeckens ab 12 Uhr offiziell freigegeben. Wir erklären, was verändert wurde.

Platzangebot Eine weitere, große Sandfläche ist hinzugekommen, auf ihr sollen in der nächsten Saison noch Strohschirme und Liegen installiert werden. Die Rasenflächen wurden begradigt. „Die Gäste können nun auch von hinten auf den See schauen“, sagt Stephan Tietz, Projektleiter Förderprojekt Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee. Der Strand ist länger und flacher geworden, es wurde zusätzlicher Sand aufgeschüttet.

Angebot für Alle Nicht nur die Wege wurden so angelegt, dass auch Rollstuhlfahrer bis zum Wasser kommen. Es wurde auch eine „Toilette für Alle“ errichtet. Dort gibt es zusätzlich einen Raum für schwer behinderte Menschen, in ihm sind eine Dusche, ein Kran, eine Liege und eine Toilette. Eine solche Sanitäranlage für Betroffene gebe es nur dreimal in Deutschland: in München, in Frankfurt/Main und jetzt auch in Xanten, sagt Tietz. Die Anlage wurde im vorderen Teil des Strandbades errichtet, damit der Weg zum neuen, barrierefreien Schwimmbecken kurz ist.