Strafanzeige wegen Fahrerflucht : Familie aus Sonsbeck bei Auffahrunfall verletzt

Die Polizei traf den Unvallverursacher nach Ermittlung der Halteranschrift des Autos zu Hause an (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Geldern/Sonsbeck Einen 26-jährigen Geldener erwartet nun eine Strafanzeige. Er fuhr auf das Auto einer Familie aus Sonsbeck auf und legte anschließend eine riskante Flucht hin.

Am Samstag ist eine Familie aus Sonsbeck bei einem Auffahrunfall in Geldern leicht verletzt worden. Der 26-jährige Unfallverursacher flüchtete daraufhin in einer verkehrsgefährdeten Fahrweise, wurde später aber gefasst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.