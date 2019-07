Flächenbrand : Feuerwehr löscht Feuer in Wald und auf Feld

Gegen 18 Uhr beendeten die Einsatzkräfte des Löschzugs Alpen-Veen die letzten Nachlöscharbeiten. Foto: Markus Plüm

Xanten Rund 40 Einsatzkräfte waren nötig, um einen Flächenbrand am Bergweg in Birten unter Kontrolle zu bekommen. Insgesamt knapp 5000 Quadratmeter Wald und Feld wurden jedoch in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Feuer in einem Waldstück sowie auf einem benachbarten Stoppelfeld am Bergweg in Birten haben am Mittwochnachmittag die Xantener und Alpener Feuerwehr gefordert. Gegen 15 Uhr ging zunächst bei den Xantener Wehrleuten der Alarm mit dem Stichwort „Bodenfeuer“ ein. Doch schon bei der Anfahrt war zu erkennen, dass auch Teile eines angrenzenden Waldstücks in Flammen standen. „Daher wurde der Alarm sofort erhöht“, sagte Xantens Wehrführer Markus Windhuis unserer Redaktion

In der Folge waren etwa 40 Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte, Birten, Lüttingen sowie Alpen-Veen knapp drei Stunden damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Gegen 18 Uhr beendeten die freiwilligen Einsatzkräfte aus Veen die letzten Nachlöscharbeiten. „Offenbar ist der Brand irgendwo im Grenzbereich von Wald und Feld ausgebrochen und hat sich dann ausgebreitet“, erläuterte Windhuis. Rund 2000 Quadratmeter Wald sowie 3000 Quadratmeter Stoppelfeld wurden jedoch in Mitleidenschaft gezogen.