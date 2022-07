Am Sonntag, 17. Juli : Was der Stoffmarkt in Xanten in diesem Jahr zu bieten hat

Jennifer Leimann aus Bochum verkauft an ihrem Stand „JoMilu“ weiche Jersey- und Sommersweat-Stoffe für Kinder. Foto: Expo Event

Xanten An rund 100 Ständen können Selbermacher beim Stoffmarkt am Sonntag, 17. Juli, stöbern und kaufen. Wir haben einige Aussteller befragt, warum sie so gerne nach Xanten kommen und wie sich der Ukraine-Krieg auch auf die Kreativ-Branche auswirkt.

Die Auswahl ist gewaltig, den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt, der am kommenden Sonntag in Xanten zu Gast ist, dürfte bei kreativen Menschen den Puls auf Hochtouren bringen. Schon zwei Mal musste der beliebte Markt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun soll es endlich wieder auf Tuchfühlung gehen. An rund 100 Ständen gibt’s Kleider-, Kinder-, Gardinen-, Möbel- oder Dekostoffe sowie Knöpfe, Kurzwaren, Garne, Schnittmuster und vieles mehr. Es heißt also: Ideen sammeln, stöbern, kaufen und mit Händlern fachsimpeln. Wir haben vorab mit einigen Ausstellern gesprochen und erfahren, dass auch die Kreativ-Branche in herausfordernden Zeiten steckt.

Jennifer Leimann aus Bochum freut sich schon riesig darauf, ihren Stand „JoMilu“ wieder auf dem Xantener Marktplatz aufbauen zu können. „Ich mag die Stadt total gerne, sie ist richtig idyllisch“, erklärt sie. „Der Platz mit den ganzen Cafés drumherum ist so hübsch. Morgens bekomme ich dort ein gutes Frühstück, mittags hol‘ ich mir ein Eis, und die Kunden sind auch ganz entspannt – wie im Urlaub“, schwärmt die Stoffhändlerin. Ihr Spezialgebiet sind Jersey- und Sommersweat-Stoffe für Kinder. Weich und bequem, zudem leicht zu verarbeiten. „Ich selbst habe schon in meiner Jugend gerne und viel genäht“, erzählt die 38-Jährige. Anfangs für ihr Pferd.

Info Geschäfte in der City öffnen am Sonntag Verkaufsoffen Der Stoff- und Tuchmarkt auf dem Xantener Marktplatz hat am Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr laden zudem die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Nähmaschine zu gewinnen Jeder Besucher hat die Chance, eine Nähmaschine im Wert von rund 239 Euro der Schweizer Traditionsmarke Elna zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr am Stand von Elna statt.

Nachdem sie nach dem Studium schwanger wurde, entdeckte sie ihre Leidenschaft für selbst genähte Kinderkleidung. „Das Schöne ist, dass man den eigenen Geschmack bis ins Detail selbst einbringen kann. Statt Ware von der Stange gibt’s individuell und liebevoll gefertigte Einzelstücke.“ Allerdings, so Leimann, sei das Hobby nichts für Sparfüchse. Mit den Billigangeboten so mancher Modehausketten könnten die selbst genähten Kleider einfach nicht mithalten, erklärt sie. Und das wirkt sich derzeit auf die Kreativ-Branche aus. „Seitb durch den Ukraine-Krieg die Preise so stark angestiegen sind, ist der Umsatz bei uns eingebrochen“, berichtet die Bochumerin. „Die Leute sparen nun mal zuerst am Hobby.“

Manfred Kaulen und Vidalina Martin Dominguez feiern mit ihrem Wolle-Stand „Ideenreich“ Premiere in Xanten. Foto: Veranstalter

Das kann Vidalina Martin Dominguez nur bestätigen. Die Händlerin aus Leopoldshöhe, einem Vorort von Bielefeld, beliefert gut 34 Stoffmärkte im Halbjahr mit ihrem umfangreichen Wolle-Sortiment und den passenden, selbst gestrickten Modellen und Anleitungen. „Es ist eine deutliche Kaufzurückhaltung zu spüren“, sagt sie. Während Kunden am Stand „Ideenreich“ sonst oft gleich drei Modelle gekauft hätten, würde jetzt meist nur noch ein Modell über die Theke gehen. „Kunden sagen auch ganz offen, dass ihnen das mit den Preiserhöhungen alles zu viel wird“, so Martin Dominguez.

Auch das Einzugsgebiet sei kleiner geworden. Hätten die Selbermacher früher gerne eine Stunde Fahrtzeit für einen Markt inkauf genommen, würden jetzt nur noch die Märkte in direkter Umgebung besucht. „Reich wurde man im Handarbeits-Bereich nie, jetzt wird es zunehmend schwieriger, über die Runden zu kommen“, sagt die Händlerin. „Aber die Leidenschaft motiviert durchzuhalten“, betont Martin Dominguez, die mit neun Jahren ihren ersten Pullover für ihren Vater gestrickt hat.

Deshalb freut sie sich, in Xanten auszustellen. Für sie ist es Premiere. Bislang sei sie aufgrund des beschränkten Platzangebots nicht zum Zuge gekommen. „Die Kollegen schwärmen immer vom Stoffmarkt in Xanten“, sagt sie. „Sie erzählen von einer entspannten Atmosphäre und einem spannenden, gemischten Publikum, weil auch viele Touristen in Xanten unterwegs sind und eben nicht nur Hobby-Handarbeiter.“

Kein Stoffmarkt in Xanten ohne den Bändershop von Manfred Gerhardt. Die Borten und Bänder locken viele Kunden. Foto: Veranstalter

Dieses Potenzial weiß auch Manfred Gerhardt zu schätzen, der bislang bei jedem Stoffmarkt in Xanten dabei war. „Die Stadt hat durch ihre Sogwirkung auf die verschiedensten Besucher ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt er. Das hat auch sein Bändershop. 10.181 Artikel zählt der Händler aus Holzwickede bei Unna zu seinem Sortiment, hauptsächlich Bänder und Borten: von romantischen Spitzen und Rüschen bis zu bunten Motiv- und neonleuchtenden Reflektorbändern. „Manche Kunden sagen, dass sie extra meinetwegen zum Stoffmarkt kommen“, sagt Gerhardt. „Aber ich glaube, das sagen sie an jedem Stand“, ergänzt er lachend.

Stammkunden in Xanten dürfte Hans-Joachim Narbutt ebenfalls haben. Denn auch sein Sortiment ist einzigartig. „Ich habe keine Stoffe“, sagt er verschmitzt. „Ich habe Knöpfe, ich bin der Knopf-Spezi in Deutschland.“ Stolz ist der 67-Jährige vor allem auf seine handgearbeiteten Knöpfe aus Naturmaterialien, darunter Kokosnuss, Bambus, Echthorn und Perlmutt. „Durch diese besondere Ware konnte ich bislang immer gute Geschäfte machen“, sagt er. „Xanten ist toll, ich bin da gerne.“ Dafür nimmt der Händler sogar den weiten Weg aus Bremen in kauf. Trotz der hohen Spritpreise.

(beaw)