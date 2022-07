Kriminalität am Niederrhein : „Taschendiebe mögen Gedränge“, warnt die Polizei im Vorfeld des Stoffmarktes in Xanten

Xanten Menschenansammlungen sind ein ideales Arbeitsumfeld für Langfinger. Die Polizei gibt wertvolle Tipps, wie man sich vor unliebsamen Zugriffen schützen kann.

Am Wochenende sind im Kreis Wesel wieder einige Veranstaltungen geplant, zu denen zahlreiche Menschen erwartet werden. So wird in Xanten mit seinem beliebten Stoffmarkt am Sonntag sicher wieder zum besonderen Anziehungspunkt, um bei strahlendem Sonnenschein ein bisschen zu bummeln. Damit der Besuch bei einem solch‘ publikumsträchtigen Event nicht getrübt wird, rät die Polizei zur Vorsicht. „Taschendiebe mögen Trubel und Gedränge“, so die Kriminalpolizei. In einem solchen „Arbeitsumfeld“ könnten sie relativ unbemerkt ihre langen Finger ausstrecken.

Das Kommissariat Vorbeugung in Wesel gibt einige Tipps, um sich vor Langfingern zu schützen: Taschendiebe könne man am suchenden Blick erkennen: „Sie meiden direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.“ Geld, Kreditkarten und Papiere sowie das Smartphone sollte man immer in verschiedenen, möglichst verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper tragen. Wichtig sei es, darauf zu achten, Hand- und Umhängetaschen verschlossen vorne am Körper zu tragen oder sie sich unter den Arm zu klemmen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen, Geldgürtel oder am Gürtel angekettete Geldbörsen seien probate Mittel, sich vor Zugriffen zu schützen. Geldbörsen sollte man auf keinen Fall oben in die Tasche oder den Korb legen, sondern möglichst nahe am Körper tragen. Handtaschen sollten nie unbeaufsichtigt abgestellt oder irgendwo aufgehängt werden.