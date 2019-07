Mit verkaufsoffenem Sonntag : Stoff- und Tuchmarkt auf dem Xantener Marktplatz

Am Sonntag ist wieder Stoff- und Tuchmarkt in Xanten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Am Sonntag können Nähbegeisterte wieder Stoffe erwerben. Zudem gibt es eine Nähmaschine zu gewinnen. Zeitgleich ist verkaufsoffener Sonntag.

Xanten (RP) Am morgigen Sonntag, 28. Juli, gastiert auf dem Xantener Marktplatz von 11 bis 17 Uhr wieder der Deutsch-Holländische Stoffmarkt. Etwa 100 bunt dekorierte und teilweise mit Stoff behangene Stände laden Nähbegeisterte aus der gesamten Region dazu ein, die Angebote der Händler zu durchstöbern.

„Näh mal wieder“ lautet das diesjährige Motto. Vollkommen egal, ob man nun auf der Suche nach einem neuen sommerlichen Outfit ist oder den eigenen vier Wänden einen neuen Look verpassen will – am Sonntag finden Selbermacher ausreichend Inspiration, um die Nähmaschine heiß laufen zu lassen.