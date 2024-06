Rewe in Xanten Supermarkt bietet Stille Stunde an

Der Rewe in Xanten führt eine Stille Stunde ein. Mittwochs zwischen 19 Uhr und 22 Uhr soll es im Supermarkt an der Hagdornstraße ruhiger sein als sonst. Auch das Licht soll in diesen drei Stunden nicht so hell leuchten wie zu anderen Zeiten. Kaufmann Jeffrey Karlen will dadurch das Einkaufen für besonders reiz- und geräuschempfindliche Menschen angenehmer machen. Er startet damit am Mittwoch, 19. Juni.