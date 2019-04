Clemens Tönnies kommt zur Gründung : Neue Stiftung für Xantener in Not

Neue Stiftung für Xantener in Not

Zur Gründungsveranstaltung der Stiftung am 26. Mai kommt auch Schalke-Boss Clemens Tönnies nach Xanten (Symbolfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Xanten Rotary Club und Round Table bündeln ihre Kräfte in einer gemeinsamen Stiftung. Zum Startschuss gibt es eine Wohltätigkeitsveranstaltung am Markt. Dazu wird auch Schalke-Boss Clemens Tönnies kommen.

Der Rotary Club und der Round Table wollen in Xanten gemeinsam eine gemeinnützige Stiftung gründen und Geld sammeln, um Menschen vor Ort zu unterstützen. Dafür planen sie eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Innenstadt: Am Sonntag, 26. Mai, soll auf dem Marktplatz eine große niederrheinische Kaffeetafel unter freiem Himmel aufgebaut werden.