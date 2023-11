Sonderausstellung im Stiftsmuseum Xanten Mittelalter trifft Moderne

Thomas Hensolt, Kunsthistoriker und seit Anfang des Jahres Ausstellungskurator im Stiftsmuseum Xanten, verharrt einen Moment bei den beiden Figuren, die Teil der aktuellen Sonderausstellung „Auge in Auge“ des Museums sind. „Gehard Demetz, der 1972 in Bozen geboren wurde und im Grödnertal in Südtirol lebt, ist vor allem für solche Darstellungen von Kindern bekannt“, sagt er und deutet auf das Mädchen. „Durch seine Arbeitsweise wirken seine Figuren, als wären sie in ihren Bewegungen eingefroren und ihre Gesichter im Moment großer Emotionen erstarrt“, erklärt er. Anders als bei Lucia, deren Lächeln zeigt, dass sie um ihre baldige Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen weiß, seien aus dem Gesicht des Mädchens weder ihre Ziele noch Ideale abzulesen. Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten prägen alle Werke, die in zwei Räumen des Museums ausgestellt werden. Jedem modernen Objekt wird ein mittelalterliches Stück aus dem Bestand des Stiftsmuseum gegenüber gestellt.