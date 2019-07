Projekt des Stiftsmuseums Xanten : Großeltern und Enkel für Gesprächsreihe gesucht

Die Projektbeteiligten: Elisabeth Maas (stellvertretende Museumsleiterin, v.l.), Claudia Kressin (Projektsprecherin), Kunstpädagogin Sophie Voets-Hahne, Staatssekretärin Sabine Weiss und Dompropst Klaus Wittke stellten das Projekt vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten „Erzähl mal!“: Das Xantener Stiftsmuseum will jüngere und ältere Generationen über christliche Traditionen reden lassen.

Früher machte man sich schick am Sonntag. Die Jeans blieb im Schrank, stattdessen wurde eine gute Hose oder ein besonderes Kleid angezogen. An solche „Sonntagsklamotten“ kann sich Sophie Voets-Hahne noch gut erinnern. Und an weitere Traditionen, die heute weniger gepflegt werden. Darüber will die Kunstpädagogin mit jungen und älteren Menschen in Xanten sprechen. Unter dem Titel „Erzähl mal! – Zeitreise der Generationen“ sollen sich Großeltern und Enkelkinder, Tanten und Nichten, Onkel und Neffen über die christliche Kultur austauschen und voneinander lernen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt dieses Projekt des Stiftsmuseums mit einem Zuschuss von knapp 96.000 Euro. Die Veranstaltungen beginnen im Herbst. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort melden.

Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert, sagte Voets-Hahne, als sie die Gesprächsreihe am Montag im Stiftsmuseum vorstellte. Viele Menschen hätten sich von der Kirche abgewandt, christliche Rituale gehörten aber weiterhin zum Alltag, und es sei hilfreich, den Hintergrund dieser Traditionen zu kennen. Ältere und jüngere Menschen könnten sich dabei helfen. Bei den Veranstaltungen sollten deshalb jeweils zwei Vertreter unterschiedlicher Generationen ein Tandem bilden, die eine Seite sei am besten zwischen zehn und 20 Jahren alt und die andere über 60. Die Teilnehmer könnten, sie müssten aber nicht verwandt seien, und es könnten sich auch einzelne Personen melden, dann werde das Museum versuchen, einen passenden Tandempartner zu vermitteln.

Zunächst sind vier Veranstaltungen geplant. Die Gesprächsreihe beginnt am 12. Oktober mit dem Thema „Sonntagsklamotten“, wird am 23. November mit „Stiften gehen“ und der Stiftsgeschichte fortgesetzt, bevor es am 30. November unter dem Titel „Mach’s kurz“ um alte und neue Abkürzungen geht, zum Beispiel um INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, deutsch: Jesus von Nazareth, König der Juden) oder um LOL (Laughing Out Loud, deutsch: laut lachen). Für den 7. Dezember ist das Thema „Schatzkästchen“ geplant. Die Teilnehmer sprechen dann über Reliquien und andere Gegenstände, die ihnen wichtig sind, zum Beispiel das Smartphone.

Weitere Veranstaltungen sind geplant. Insgesamt ist das Projekt auf zwei Jahre angelegt, wie Elisabeth Maas, die stellvertretende Leiterin des Stiftsmuseums, sagte. Dazu gehört auch ein Netzwerk Generationendialog, das zunächst in Xanten und später am gesamten Niederrhein aufgebaut werden soll. Darüber werden sich Vertreter von Vereinen, Institutionen und Einrichtungen austauschen können. Maas denkt unter anderem an Museen, Schulen, Seniorenheime, Volkshochschulen, Kindertagesstätten und Heimatvereine. Auf Tagungen sollen sie von ihren Erfahrungen berichten, um voneinander zu profitieren.