Museumsführung in Xanten : Stiftsmuseum klärt über letzten Dechanten im Viktorstift auf

Stiftsmuseum zeigt Bild von Ludwig Theodor Thelosen. Foto: Veranstalter

Xanten Im Jahr der Auflösung des Xantener Viktorstifts ließ sich Ludwig Theodor Thelosen als Dechant porträtieren. Eine Führung im Stiftsmuseum gibt Aufschluss darüber.

In der nächsten Führung der Reihe „Neu gesehen, neu gezeigt“ im Stiftsmuseum geht es um ein kürzlich erworbenes Kunstobjekt: ein Porträt des letzten Dechanten im Xantener Viktorstift, Ludwig Theodor Thelosen (Repro: Museum). Museumsleiterin Elisabeth Maas informiert am Donnerstag, 31. Oktober, um 12.30 Uhr darüber, was über Dechant Thelosen bekannt ist.

Auf dem Porträt blickt der Kleriker den Betrachter würdevoll an. Dabei sind die Zeiten turbulent, in denen das Bild gemalt wird: Im September des Jahres 1802 wird das alte Xantener Viktorstift aufgelöst, die Stiftsherren verlieren ihre Organisation, ihre Gemeinschaft. Genau in diesem Jahr lässt sich Ludwig Theodor Thelosen porträtieren und trägt dabei die typische Kleidung, die ihn als Dechanten und Stiftsherrn kennzeichnet.

Dieses feine Pastellgemälde konnte das Stiftsmuseum vor einiger Zeit für die Sammlung erwerben. Ein seltener Glücksfall, denn die Stiftsherren haben ihren Besitz meistens an Geschwister, Nichten und Neffen oder andere Verwandte vererbt, so dass ihre Hinterlassenschaften nicht in Xanten geblieben sind. Wenig ist über Dechant Thelosen bekannt. Er lebte in einer Kurie im Kapitel und muss sehr vermögend gewesen sein. Im Rahmen der Mittagspausenführung „Neu gesehen, neu gezeigt“ informiert Elisabeth Maas über das Schicksal des letzten Dechanten im Xantener Viktorstift. Die Teilnahme und der Eintritt sind frei. Die Führung dauert rund 20 bis 30 Minuten. Treffpunkt ist das Museumsfoyer.

(RP)