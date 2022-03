Mahnende Worte von Udo Grote : Früherer Leiter sorgt sich ums Stiftsmuseum

Die Stadt Xanten hat Udo Grote (M. vorn) zum Dank für seinen Einsatz für das Stiftsmuseum einen Fußabdruck aus Ton geschenkt. Dieser wurde vorm Eingang des Gebäudes in den Boden gesetzt. Am Donnerstag war die Übergabe (v.l.): Bürgermeister Thomas Görtz, Propst Stefan Notz, Wilhelm-Albert Herzog von Urach (Vorsitzender des Fördervereins), Udo Grote, Markus Kemkes (Förderverein) und Bernhard Uppenkamp (Förderverein). RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Udo Grote hat das Stiftsmuseum in Xanten lange geleitet. Nachdem seine langjährige Stellvertreterin Elisabeth Maas gehen musste, ist er in Sorge. Eine Neuausreichung sei nötig, sagen Propsteigemeinde und Bistum dazu.

Grote war einer der Hauptinitiatoren für den Bau des Stiftsmuseums gewesen. Bis August 2020 war er auch dessen Leiter, dann ging er in den Ruhestand. Die Stadt Xanten schenkte ihm dafür einen Fußabdruck aus Ton, der vor dem Eingang ins Pflaster eingebaut wurde. Es ist ein Symbol dafür, dass Grote seine Spuren in der Stadt hinterlassen hat.

Dieser Fußabdruck wurde am Donnerstagnachmittag vorgestellt, und Grote nutzte die Gelegenheit, um zusätzlich noch ein paar mahnende Worte zu hinterlassen. In seiner Rede erinnerte er daran, in welchem Zustand die Stiftsbibliothek vor 30 Jahren gewesen war, als er nach Xanten kam: „Ihre Bücher waren von Schimmelpilzen und Bücherwürmern zersetzt.“