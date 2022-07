Stiftsgymnasium Xanten : Auf digitaler Stippvisite in Beit Sahour

Xanten Schüler des Stiftsgymnasiums Xanten und der Partnerschule in Palästina gehen virtuell gemeinsame Projekte an. Dazu gehören auch Kunstobjekte, die Hoffnung auf Frieden und Freiheit einfangen.

Seit April findet ein virtueller Austausch zwischen zwölf Schülerinnen und Schülern des Stiftsgymnasiums und zwölf Schülerinnen und Schülern der Partnerschule Evangelical Lutheran School aus Beit Sahour in Palästina statt. Ausgelöst durch die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine und mit Blick auf immerwährende Konflikte in Israel und Palästina, sowie durch die Erfahrung von Isolation und Quarantäne in der Corona-Pandemie, erprobten die Schüler und Schülerinnen gemeinsam in der Kunst, in Videokonferenzen und in Klettererlebnissen Wege des Friedens und der Freiheit.