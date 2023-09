Neuer stellvertretender Schulleiter Verstärkung fürs Stiftsgymnasium in Xanten

Überhaupt bringt der 50-Jährige viel Erfahrung mit. Seit 2002 habe er in Goch gearbeitet, seit 2014 als stellvertretender Schulleiter, berichtete er. Nach 21 Jahren habe er sich einer neuen Herausforderung stellen wollen und deshalb in Xanten beworben. „Ich habe noch einmal etwas Neues sehen wollen, und ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, sich neu zu beweisen.“ Um deutlich zu machen, was er meint, bediente sich der Deutschlehrer der „Kleinen Fabel“ von Franz Kafka, die er gerade mit einer neunten Klasse besprochen habe: Die Maus laufe geradewegs in eine Falle, und die Katze sage ihr, dass sie nur die Laufrichtung ändern müsse. „Das ist es doch. Im Leben den Horizont erweitern, die Laufrichtung ändern, einen neuen Reiz setzen“, sagte Boland.