Stiftsgymnasium Xanten  Jugendliche erleben Europas kulturelle Vielfalt

Auf Ameland hätten die Xantener zum Beispiel ein Bubble-Football-Spiel am Strand und eine Wattwanderung gemacht, berichtete das Stiftsgymnasium. Sie hätten sich auch mit der Europäischen Union auseinandergesetzt und in einem Kahoot-Quiz spielerisch die Länder kennengelernt. In Frankreich hätten die Schülerinnen und Schüler Ausflüge nach Paris und zu der Küstenstadt Étretat gemacht. Einige seien zum ersten Mal am Meer gewesen. Außerdem hätten sie bei einem Orientierungslauf im Wald den Weg mit einer Karte finden und Aufgaben lösen müssen. „Das Miteinander an der Schule, die Ausflüge mit den tollen Zielen, das gemeinsame Essen in der Mensa und vor allem das Leben in der Gastfamilie haben mir sehr gut gefallen“, sagt Schülerin Carolin Thüs.