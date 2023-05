Stiftsgymnasium Xanten Abiturienten von 1973 feiern Klassentreffen

Xanten · 50 Jahre ist es her, dass sie ihr Abitur am Stiftsgymnasium in Xanten gemacht haben. Am Montag kehrten sie deshalb an ihre alte Schule zurück. In ihrem früheren Klassenraum stellten sie sich für ein Erinnerungsfoto auf – und zwar genauso wie 1973.

15.05.2023, 22:14 Uhr

Zwischen diesen Fotos liegen 50 Jahre: Die Abiturienten der Oberprima des Xantener Stiftsgymnasiums im Jahr 1973 (r.) und im Jahr 2023. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

18 frühere Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums in Xanten haben sich am Montag an ihrer alten Schule getroffen – 50 Jahre nach ihrem Abitur. Die heutige Schulleiterin Corinna Dickmann führte die Frauen und Männer durchs Gebäude. Ihre erste Station war das frühere Klassenzimmer – seit 1973 hat es sich offenbar kaum verändert: „Da hinten habe ich gesessen“, rief einer der früheren Xantener Gymnasiasten, als er gerade den Raum betreten hatte. Es war eine der letzten Jahrgangsstufen gewesen, die noch im Klassenverband ihr Abitur gemacht haben – anstatt in Grund- und Leistungskursen wie heute. Die Schülerinnen und Schüler bildeten daher zusammen die Oberprima A. Sie waren die Klasse der Altsprachler: Neun Jahre hatten sie Latein, fünf Jahre Griechisch und nur vier Jahre Englisch. Xanten Stiftsgymnasium Abiturklasse 1973 / Foto wurde zur Verfügung gestellt - Anlass: 50 Jahre Abitur Foto: Dieter Wienemann Es war gleichzeitig eine der ersten Jahrgangsstufen am Xantener Stiftsgymnasium gewesen, in der auch Mädchen ihr Abitur gemacht haben, wie die Frauen am Montag berichteten. Die letzte Abiturprüfung war damals am 14. Mai. Anschließend hätten sie etwa zehn Tage lang gefeiert, und an jedem Tag sei ein anderer von ihnen der Gastgeber gewesen, berichteten die Abiturienten von 1973. Der Abschluss sei eine Treckerfahrt von Sonsbeck über Labbeck nach Xanten gewesen. 21 Abiturienten waren es damals gewesen. Zehn Jahre später, also 1983, trafen sie sich zum ersten Mal wieder. Damals war sogar noch Klassenlehrer „Bulli“ Ohlsen mit seiner Frau dabei, wie Dieter Wienemann berichtete. Er war Klassensprecher der Oberprima A. „Eine Aufgabe auf Lebenszeit, kann nicht abgesetzt werden, genauso wenig wie der König von England“, scherzten seine früheren Mitschülerinnen und Mitschüler. Als Klassensprecher organisiert Dieter Wienemann auch heute die Klassentreffen. Seit 1983 treffen sich die früheren Stiftsgymnasiasten alle fünf Jahre. Zu einem Mitschüler haben sie damals keinen Kontakt mehr herstellen können. Ein anderer ist 2008 gestorben. Alle anderen nehmen mehr oder weniger regelmäßig teil. Die Mehrzahl von ihnen ist nach dem Abitur in NRW geblieben. Einer wohnt in Berlin, drei leben in Baden-Württemberg. Nach ihrem Abitur wurden sie Ärzte, Bibliothekarinnen, Lehrer, Ingenieure, einer wurde Offizier und einer Architekt. Am Montag planten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler noch einen Spaziergang zur Xantener Südsee, Bislicher Insel und durch die Innenstadt. „Das eröffnet besser die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, als wenn man irgendwo festsitzt“, erklärte Dieter Wienemann. Und sie könnten sich anschauen, was sich verändert habe. Aber auch schon im alten Unterrichtsraum, als das Foto aus dem Jahr 1973 nachgestellt wurde, hatten sich die früheren Schülerinnen und Schüler viel zu erzählen: über Spicken, Kleidung und Nachprüfungen. Schon in diesen ersten Minuten des Klassentreffens wurde viel gelacht.

(wer)