Ergebnis der Dreikönigs-Aktion : Sternsinger sammeln mehr als 100.000 Euro

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten Diese Summe kam bei der Dreikönigs-Aktion in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zusammen.

Alpen Die Sternsinger der Gemeinde St. Ulrich haben auf den Cent 39.465,66 Euro für Kinder in Not gesammelt. Das beachtliche Ergebnis gab Dietmar Heshe, Leitender Pfarrer, nach dem Kassensturz bekannt. An mehreren Tagen waren mehr als 250 Mädchen und Jungen mit ihren Begleitern unterwegs zu den Menschen. Das Ergebnis aus den Ortsteilen: Alpen spendete 7673,60 Euro, Bönninghardt gab 2688,66 Euro in die Sammelboxen, Büderich brachte es auf 4585,20 Euro und Ginderich auf 3754,64 Euro. Menzelen-West meldete 3096,37 Euro, Menzelen-Ost 4689,45 Euro. In Millingen kamen 3561,77 Euro zusammen und Veen landete absolut auf Platz zwei mit 7395,97 Euro. „Spendern, Sternsingern, Betreuern und Organisatoren sage ich im Namen der Kirchengemeinde ein ganz herzliches Dankeschön für dieses großartige Ergebnis“, so Heshe. Er dankt besonders den Kindern, die in diesem Jahr die Aktion mitgetragen haben und sich durch ihr Tun dafür einsetzen, dass benachteiligten und ärmeren Kindern geholfen werden kann.