Sternsinger-Aktion in Xanten : So kommt der Segen zu den Menschen

Xanten In Xanten startet am Samstag die Sternsinger-Aktion. Wegen der Corona-Pandemie können die Könige nicht von Haus zu Haus ziehen. Deshalb sind die Menschen dazu eingeladen, sich die Segenszeichen abzuholen. Dafür gibt es mehrere Termine.

Trotz der Corona-Pandemie findet die Sternsinger-Aktion statt. Darauf weist die katholische Propsteigemeinde St. Viktor hin. Auftakt ist in Xanten am Samstag, 2. Januar. Über die Internetseite der Kirchengemeinde können die Gläubigen die Messe zur Sternsinger-Aktion mitfeiern. In diesem Gottesdienst werden auch die Segenszeichen für die Wohnungen und Häuser gesegnet.

In diesem Jahr können die Könige aber nicht von Haus zu Haus ziehen. Deshalb sind die Menschen dazu eingeladen, sich die Segenzeichen abzuholen und die Sternsinger-Aktion mit einer Spende zu unterstützen. Dafür plant die Propsteigemeinde mehrere Termine in den Ortsteilen und der Kernstadt, wie folgende Übersicht zeigt: Birten Samstag, 2. Januar, im Schützenhaus und in der Kirche, jeweils zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Lüttingen Sonntag, 3. Januar, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr während der Krippenschau zur offenen Kirche möglich, außerdem zu den Öffnungszeiten im Vorraum der Kirche. Bei der Bäckerei Dahms besteht die Möglichkeit auch, sogar bis zum 3. Februar. Mörmter Sonntag, 3. Januar, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr im Kloster Mörmter und anschließend bis zum 2. Februar bei Angela Sanders. Obermörmter Die Segenszeichen werden in die Briefkästen geworfen. Vynen Sonntag, 3. Januar, zwischen 10 und 12 Uhr in der Kirche und ab Montag, 4. Januar, im Dorflädchen „Oma Gabi“. Wardt Samstag, 2. Januar, zwischen 11 und 13 Uhr im Pavillon an der Kirche und auf dem Dorfplatz im Feriendorf. Außerdem liegen Spendentüten am Bäckerwagen aus. Xanten Die Segenstreifen werden mit einem Gruß und den notwendigen Informationen zum Spenden in die Briefkästen verteilt. Außerdem gibt es wie jedes Jahr zu den Öffnungszeiten des Doms und des Pfarrbüros die Möglichkeit zu spenden.