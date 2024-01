Sternsinger 2024 in Xanten Kinder bringen Menschen den Segen

Für zwei Tage sind Nele, Eloria und Nele die Heiligen Drei Könige. Genauso wie viele andere Kinder in ganz Deutschland. Allein in Xanten sind am Freitag und Samstag rund 45 Mädchen und Jungen unterwegs. Weitere Kinder laufen am Samstag durch Lüttingen, Vynen, Mörmter, Obermörmter, Wardt und Birten sowie am Sonntag durch Marienbaum. Sie alle bringen den Menschen den Segen. Entweder als Aufkleber. Oder sie schreiben ihn mit Kreide ans Haus.