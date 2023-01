Sonsbecker greifen nach Gold Die Klimpansen selbst sind der Gewinn

Doch die Klimpansen haben es geschafft, eine am flachen Niederrhein ungekannte Begeisterung für das Klettern zu entfachen. Sie etablierten hier einen Nischensport, der mehr Vielfalt in den Vereinssport bringt und neue Zielgruppen anspricht. Menschen aus ganz NRW kommen nun nach Sonsbeck. Für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit gab es 2021 und 2022 sogar kostenlose Kletterausbildungen.