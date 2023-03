Statements Lob und Kritik am Haushaltsplan in Sonsbeck

Bevor die SPD-Fraktionsvorsitzende Christa Weidinger die aktuelle Haushaltslage kommentierte, ging sie auf einige nach Ansicht der SPD „Fehlentscheidungen“ der Vergangenheit ein. So kritisierte sie, dass noch immer ein Konzept als Grundlage für die zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde in den Bereichen Verkehr, soziale Infrastruktur, Klimaschutz, Einzelhandel und Gewerbe sowie Bauen und Wohnen fehle. „Der vor einem Vierteljahrhundert erstellte Gemeindeentwicklungsplan ist von der Realität schon zigmal überholt worden“, sagte Weidinger. Auch das Projekt „Klimaschutz in Bewegung“ betrachte die SPD weiter kritisch. „Drei Millionen Euro für die sogenannte energetische Sanierung einer alten Turnhalle, wobei ständig steigende Kosten zu Lasten des Gemeindehaushalts gehen, das ist keine Investition in die Zukunft“, erklärte Weidinger. Als positiv, gar „historisch“ gab sie hingegen an, dass es im Schulterschluss der Oppositionsfraktionen und mit objektiver Unterstützung der Verwaltung gelungen sei, ein zustimmendes Abstimmungsverhalten der CDU herbeizuführen. Als Beispiele nannte Weidinger etwa die Beschlüsse zur Erhöhung der Ärzteförderung von 30.000 auf 70.000 Euro oder die Installation von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Der Haushaltsentwurf 2023 zeige Akzente in eine positive Richtung, resümierte die SPD und stimmte dem Plan zu.