Info-Abend im Rathaus Xanten arbeitet an Maßnahmen für Starkregenvorsorge

Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat mit Bürgern über die Starkregenvorsorge in der Stadt und in den Ortsteilen gesprochen. Mehr als zwei Stunden ging der Informationsabend im Rathaus am Donnerstagabend. Ein Ingenieurbüro stellte eine Starkregengefahrenkarte vor. Der DBX informierte über die Zuständigkeit der Stadt. Das Hochwasser-Kompetenz-Centrum (HKC) erklärte, wie Bürger ihre Häuser schützen. Die zahlreichen Teilnehmer stellten Fragen, gaben Anregungen, übten auch Kritik.