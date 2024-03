Starkregenvorsorge im Stadtgebiet Xanten informiert über Überflutungsgefahr im Stadtgebiet

Der DBX weist darauf hin, dass der Schutz vor Starkregen und Hochwasser nicht allein im Verantwortungsbereich der Kommune liege, sondern nur gemeinschaftlich, also von Stadtverwaltung zusammen mit Grundstückseigentümern und Immobilienbesitzern sowie Kommunalpolitik und „allen am Prozess beteiligten Institutionen“ erfolgreich umgesetzt werden könne. „Jeder Haus- und Grundstücksbesitzer steht daher mit in der Verantwortung bauliche Schutzmaßnahmen für den eigenen Besitz zu ergreifen.“