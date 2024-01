Rund 2000 Ehen in Sonsbeck geschlossen Der Mann für den schönsten Tag

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet.“ So oder so ähnlich heißt es doch im Volksmund. Auf jeden Fall müssen Menschen zum Standesamt gehen, wenn sie ihren Weg nicht nur gemeinsam gehen, sondern dies auch amtlich besiegeln und urkundlich bescheinigen lassen wollen. Noch bis zum 31. Dezember können sie dies in Sonsbeck bei Hans-Jörg Giesen tun, dann geht der 62-Jährige in den Ruhestand. 40 Jahre hat der Verwaltungsfachangestellte dann bei der Gemeinde gearbeitet, ist im Fachbereich Ordnung und Soziales unter anderem zuständig für den gesamten Bereich Asyl und die Grundsicherung (Bürgergeld). Seit 37 Jahren traut er außerdem Menschen, die sich trauen, die Ehe miteinander einzugehen. Auf der „Akademie für Personenstandswesen“ in Bad Salzschlirf, einem Kurort in der Nähe von Kassel, hat er sich zum Standesbeamten ausbilden lassen.