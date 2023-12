Frau aus Xanten berichtet So läuft eine Stammzellenspende ab

Stammzellenspende Dann ging es zwei Monate nach der ersten Kontaktaufnahme zum Universitätsklinikum Düsseldorf, Peter Hilbig von der FBI Xanten brachte Jennifer Kraemer persönlich hin. „Es wurden noch ein EKG und ein Ultraschall gemacht“, sagt die 43-Jährige. Zum Schluss hatte sie noch ein Gespräch mit einem Arzt.

In den meisten Fällen können Stammzellen mittlerweile aus dem Blut statt aus dem Knochenmark entnommen werden. So auch bei Kraemer. Dabei wird Blut, ähnlich wie bei einer Blutspende, über einen Zugang in der Armvene entnommen – bei der Stammzellenspende wird es über einen zweiten Zugang in die Armvene des anderen Arms zurückgeleitet. Die Stammzellen werden mit einem Zellseparator aus dem zirkulierenden Blut getrennt. Vier Stunden habe das Verfahren bei Kraemer gedauert, was in der Regelzeit liegt. „Man

kann aber zwischendurch auf Toilette und bekommt Essen und Trinken“, sagt sie. Podcasts oder Musik hören und Fernsehen schauen helfe, die Zeit zu vertreiben. „Irgendwann tut es dann etwas weh“, sagt sie, aber dann könne man den Arm

wechseln.