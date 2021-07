Digitaler Stammtisch in Sonsbeck : Experten beraten zum richtigen Verhalten bei Hitze

Sonsbeck Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel sowie Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, laden zum Hitzeschutz-Stammtisch ein.

Der Klimawandel ist immer häufiger spürbar und wird an manchen Tagen sogar zur körperlichen Belastung. Während sommerlicher Hitze sind Anpassungsmaßnahmen im individuellen Verhalten erforderlich, zum Beispiel auf den Gebieten der körperlichen Gesundheit und im baulichen Hitzeschutz. Der Juni hat schon einen kleinen Vorgeschmack darauf geliefert, wie sich die Temperaturen im Sommer entwickeln können. Aus diesem Grund lädt das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel sowie Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Wesel, am Donnerstag, 8. Juli, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr zu einem digitalen Hitzeschutz-Stammtisch ein. Interessierte Bürger können sich dabei über das Verhalten während einer Hitzeperiode informieren. Themen sind unter anderem das Trinkverhalten, richtiges Lüften sowie der Zeitpunkt des Aufenthalts im Freien und die Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen. Darüber hinaus können sich Bürger bei der Arbeit sowie im häuslichen Umfeld auch durch „bauliche“ Maßnahmen beispielsweise Beschattung, Dämmung, Fenstertausch und so weiter schützen. Eine Teilnahme am Hitzeschutz-Stammtisch ist kostenlos möglich. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Interessenten melden sich bitte bei Sonsbecks Klimaschutzmanager Christopher Tittmann per E-Mail an christopher.tittmann@sonsbeck.de oder unter Tel. 02838 36167 an, um Zugangsdaten zu erhalten.