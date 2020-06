Bimmelbahn in Xanten : Nibelungen-Express fährt wieder

Xanten Am Samstag sind die Corona-Vorschriften in NRW weiter gelockert worden. Jetzt darf auch der Nibelungen-Express wieder durch Xanten fahren und Stadtrundfahrten anbieten. Es sind aber einige Regeln zu beachten.

Zurzeit fährt der Nibelungen-Express auch nur an den Wochenenden und an Feiertagen, wie Graumann weiter berichtete. „Für Gruppen ab 15 Personen fahren wir täglich.“ An den Wochenenden und Feiertagen gelten die normalen Fahrzeiten: Die Bimmelbahn startet um 11 Uhr an der Tourist Information (TIX), etwa um 11.20 Uhr am Hafen Xanten und zirka um 11.25 Uhr am Nibelungen Platz am Haupteingang des Archäologischen Parks (APX). Ab dann fährt der Nibelungen-Express die Stationen stündlich an. Die letzten Fahrten beginnen um 17 Uhr an der TIX, um 17.20 Uhr am Hafen Xanten und um 17.25 am Nibelungen Platz am APX-Haupteingang. Eine Stadtrundfahrt dauert 40 Minuten. Eine Buchung ist unter Tel. 0800 9419855 möglich (weitere Informationen finden Sie auf der Homepage).