Kreis Wesel will wieder Spitzenergebnisse Stadtradeln startet mit einer Tour ab Xanten

Der Kreis Wesel nimmt gleichzeitig mit allen 13 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet am bundesweiten Mobilitätswettbewerb Stadtradeln teil. Die Aktion startet am 5. Mai und endet am 25. Mai. Damit die Spitzenergebnisse der vergangenen Jahre wiederholt oder sogar noch übertroffen werden können, sind in den drei Aktionswochen wieder alle Bürger aufgerufen, möglichst häufig in den Sattel zu steigen und die zurückgelegten Kilometer zu dokumentieren. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit erstrampelt wurden.