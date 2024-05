Stadtradeln in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten Wer schon vor dem Start in Führung geht

Auftakt Am Sonntag, 5. Mai, startet die dreiwöchige Aktion. In Rheinberg eröffnet eine Kinder-Fahrrad-Demo das Stadtradeln. Kinder und Erwachsene fahren gemeinsam mit Polizeibegleitung auf der Straße eine Runde durch die Stadt – die Kleinen auf Laufrädern und Rollern, die Großen auf dem Fahrrad. Startpunkte sind um 15 Uhr auf dem Großen Markt in Rheinberg und um 16 Uhr am Marienplatz in Budberg. Zielpunkte sind jeweils Spielplätze. In Xanten beginnt das Stadtradeln mit einer 42 Kilometer langen Sonntagstour. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Norbertbrunnen am Markt. Anmeldungen sind bei Hubert Scholten (ADFC) unter Tel. 01520 2678883 möglich. Viele weitere Touren sind geplant. Infos auf der Stadtradel-Homepage.