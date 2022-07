Mobilitätswettbewerb fürs Klima : Sonsbeck belegt beim Stadtradeln wieder Spitzenposition

Auch Klimaschutzmanager Christopher Tittmann hat beim Mobilitätswettbewerb ordentlich Kilometer fürs Klima und eine gute Wertung gemacht. Foto: Gemeinde Sonsbeck Foto: Gemeinde Sonsbeck

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck hat ihre eigenen Bestmarken aus dem Vorjahr geknackt und ist kreisweit in zwei Kategorien auf Platz eins gelandet.

Die Gemeinde Sonsbeck hat beim Mobilitätswettbewerb Stadtradeln erneut ihre Spitzenposition bei der relativen Wertung der Kilometerleistung im Kreis Wesel verteidigt. Und zwar mit deutlichem Abstand. Was Klimaschutzmanager Christopher Tittmann aber besonders freut: Die Aktiven haben ihre eigenen Bestmarken vom Vorjahr nochmals geknackt.

So kamen im dreiwöchigen Aktionszeitraum im Mai die Radler aus Sonsbeck auf insgesamt 116.842 Kilometer. „Das sind rund 28.000 Kilometer mehr als im vorherigen Jahr, welches schon Rekordwerte hervorrief“, teilt Tittmann mit. Mit dieser Kilometerleistung liegt Sonsbeck in der absoluten Wertung zwar nur auf Platz zehn unter den 13 Kommunen im Kreis. Auf den vorderen Plätzen liegen naturgemäß die großen Städte wie Wesel (mit 350.932 Kilometern auf Platz eins) oder Moers (mit 309.116 Kilometern auf Platz zwei). Aber: In der relativen Wertung – also bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner – zeigt sich Sonsbecks Stärke. Da belegt die kleinste Kommune mit 13,20 Kilometern pro Einwohner mit großem Abstand die Spitzenposition. Zum Vergleich: Die zweitplatzierte Kommune in dieser Kategorie, Schermbeck, kommt auf 8,11 Kilometer pro Einwohner. Die absoluten Gewinner Wesel und Moers geraten mit 5,57 beziehungsweise 2,89 Kilometern pro Einwohner plötzlich ins Abseits.

Sonsbeck nahm zum sechsten Mal an dem bundesweiten Mobilitätswettbewerb teil. Mit jedem Jahr steigerte sich die Gemeinde. In diesem Jahr stiegen 37 Teams, auf die sich insgesamt 872 aktive Radler und Radlerinnen aufteilten, in den Sattel. Das macht 9,8 Prozent der Gesamtbevölkerung von Sonsbeck aus. Auch in dieser Kategorie geht damit der Sieg an die Gemeinde, die damit zum wiederholten Mal den kreisweiten Wanderpokal verteidigen konnte.

In jeweils drei Wertungen prämiert die Gemeinde auch selbst teilnehmende Teams. In der Kategorie „Fahrradaktivste Schulklasse“ geht der erste Platz (100 Euro) an die Klasse 6a der privaten Realschule mit 1499 Kilometern. Platz zwei (75 Euro) belegt die Klasse 5a der privaten Realschule mit 1360 Kilometern. In der Kategorie „Team mit den meisten Pro-Kopf-Kilometern“ setzte sich das Team St.-Anna-Bruderschaft mit durchschnittlich 708 Kilometern pro Person an die Spitze. Gefolgt von dem Team HSK mit durchschnittlich 528 Kilometern pro Person. In der Kategorie „Team mit den meisten Gesamtkilometern“ landeten die Sonsbecker St.-Georg-Pfadfinder mit 17.278 Kilometern auf Platz eins (100 Euro). Platz zwei (75 Euro) belegt die Kita St. Maria Magdalena mit 14.867 Kilometern. Zur Verfügung gestellt wurden die Preise und Preisgelder von der Sparkasse am Niederrhein und der Westenergie AG.

Zusätzlich zu den lokalen Wertungen in den Kommunen verleiht das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel auch in diesem Jahr Preise an die fahrradaktivsten Schulklassen und Kindergärten. Die Auszeichnung für den „fahrradaktivsten Kindergarten im Kreis Wesel“ geht an den katholischen Kindergarten St. Maria Magdalena in Sonsbeck. Diese Auszeichnung wird mit 150 Euro Preisgeld prämiert. Diese Prämierung wird durch das Kompetenznetz Energie Kreis Wesel unterstützt.

Insgesamt sind alle 13 Kommunen im Kreis Wesel gemeinsam 2.187.393 Kilometer geradelt, was erstmalig ein Überschreiten der Zwei-Millionen-Kilometer-Marke bedeutet.

(beaw)