Sparkassen-Azubis : Bank-Azubis zu Besuch bei Xantener Gartenmöbel-Onlinehändler

Xanten Beim Xantener Onlinehändler wurden die Auszubildenden der Sparkasse von den Firmeninhabern empfangen. Das Ehepaar Holtermann berichtete von seinen Erfahrungen, den schwierigen Anfängen und den Herausforderungen eines wachsenden Unternehmens.

(RP) Die spannende Welt des E-Commerce lernten jüngst 14 Auszubildende der Sparkasse am Niederrhein kennen. Gemeinsam mit Vorstand Bernd Zibell besuchten sie die Firma AH-Trading in Xanten. „Es gibt drei große Online-Shops für Gartenmöbel in Deutschland, einer davon ist gartenmoebel.de von AH-Trading“, verriet Firmenkundenberater Werner Borchers.