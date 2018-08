Xanten: Heinsberger Schützen besuchen Thomas Görtz

Xanten Rund 50 Mitglieder der St. Martini Schützenbruderschaft Lieck aus Heinsberg waren in Xanten zu Gast. Sie besuchten Thomas Görtz, der aus dem Heinsberger Ortsteil stammt.

(RP) Viele Besuchergruppen besuchen die Römerstadt, aber diese Gruppe war für Xantens Bürgermeister Thomas Görtz etwas ganz Besonders. Rund 50 Mitglieder der St. Martini Schützenbruderschaft Lieck aus Heinsberg waren in Xanten zu Gast und da Görtz, gebürtig aus Heinsberg, in der Ortschaft Lieck aufgewachsen ist und dort mehr als 20 Jahre gelebt hat, ließ er es sich nicht nehmen, die Gäste mit Brudermeister und Präsident Michael Kohnen an der Spitze persönlich zu begrüßen und beim Besuchsprogramm zeitweise dabei zu sein.