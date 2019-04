Aktive Frauen Xanten : Gleichstellungsbeauftragte spricht über Zukunftskonferenz

Xanten (RP) Die „Aktiven Frauen“ der CDU in Xanten hatten bei ihrem jüngsten Treffen Isabella Buchwald, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Xanten, zu Gast. Sie stellte der großen Runde interessierter Frauen ihr Aufgabenspektrum und das gemeinsame Projekt „Zurück in die Zukunft Teil II – Wie Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben?

Der Teil II befasst sich mit den Ergebnissen aus der Auftaktveranstaltung vor einem Jahr in Dinslaken. Die Gleichstellungsbeauftragten wollen diese Ergebnisse weiterentwickeln und in Einzelveranstaltungen in Form von Worldcafés in fünf Städten und Gemeinden mit Interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Im Jahr 2020 werden die entwickelten Visionen in einer Abschlussveranstaltung dem Realitätscheck unterzogen, um daraus Forderungen abzuleiten, die an die zuständigen politischen Vertretungen weitergegeben werden.