Private Spende : Bürgermeister wird 50 und beschenkt die Musikschule

Xanten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz ist 50 geworden, wegen der Corona-Pandemie ist eine Feier nicht möglich. Deshalb hat er Geld an die Dom-Musikschule Xanten (DMX) gespendet, zumal diese unter Einnahme-Ausfällen leidet.

Die Dom-Musikschule (DMX) hat von Bürgermeister Thomas Görtz eine private Spende über 1000 Euro erhalten. Das berichtete der Vorsitzende des Träger- und Fördervereins der Musikschule, Jürgen Kappel. In einer Mitteilung erklärte Görtz: „Da ich Anfang Februar 50 Jahre alt geworden bin und in diesem Jahr diesen runden Geburtstag nicht feiern kann, möchte ich der Musikschule, die im vergangenen Jahr ebenfalls ihren 50. Geburtstag feierte, eine private Spende zukommen lassen.“

Er hoffe, dass damit ein Teil der finanziellen Ausfälle, die bei der DMX durch den Lockdown hervorgerufen worden seien, ausgeglichen werden könnten. Kappel sprach von einem wichtigen Zeichen der Solidarität in einer schwierigen Zeit, in der Einnahmen und Mitgliedsbeiträge fehlten. In der Mitteilung riefen beide die Bevölkerung dazu auf, für die Dom-Musikschule zu spenden. Einrichtungen wie diese seien für das gesellschaftliche und kulturelle Leben unverzichtbar.