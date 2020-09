Unterstützung für Verein : Amphitheater Birten bekommt neuen Stromkasten

Birten Vor eineinhalb Jahren stürzte ein Baum auf den Stromkasten im Amphitheater Birten und hinterließ einen Schaden von 10.000 Euro. Viel Geld für einen Verein. Aber jetzt erhielt er Hilfe, um einen neuen Stromkasten zu installieren.

Die Verein „Freilichtspiele Amphitheater Birten“ hat jetzt eine dringend benötigte Unterstützung erhalten: Die Sparkasse am Niederrhein half bei der Installation eines neuen Stromkastens. Der alte war vor gut eineinhalb Jahren zerstört worden, als Sturm Eberhard eine Eiche auf dem Gelände entwurzelte. „Der Baum fiel auf unseren Stromkasten und richtete einen Schaden von knapp 10.000 Euro an“, erinnert sich Ulrike Theußen, Geschäftsführerin des Vereins „Freilichtspiele Amphitheater Birten“. Seitdem habe sie viele Telefonate geführt und nach finanzieller Unterstützung gefragt– schließlich mit Erfolg: „Ohne die Spenden der Sparkasse könnten wir gar nicht weitermachen“, sagte Theußen. 2024 wird ein Jubiläum gefeiert: Dann ist die erste neuzeitliche Aufführung im Amphitheater 100 Jahre her. Sie galt Viktor von Xanten, der der Legende nach in Birten hingerichtet und damit zum Märtyrer wurde. Später folgten weitere Aufführungen. Zuletzt bespielte das Pirates Actiontheater regelmäßig das Theaterrund. Theußen und viele Nachbarn aus Birten sind sich der besonderen Verantwortung für das Gelände bewusst. Regelmäßig rücken sie mit Besen, Harken und Putzzeug an, um das Theater bespielbar zu halten. Einige Male im Jahr stutzen zudem städtische Mitarbeiter Bäume und Sträucher. „Ein vergleichbares Amphitheater und Kulturerbe gibt es nur noch in Österreich, in der Nähe von Wien.“