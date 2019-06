Stiftsgymnasium Xanten : Schüler sind Preisträger beim Wettbewerb „Echt Kuh-l!“

Xanten Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte Schüler zu einem Wettbewerb aufgerufen. Das Motto: „Ackern für die Vielfalt“. Mehr als 2800 Kinder und Jugendliche machten mit. Auch Xantener wurden ausgezeichnet.

Ebenfalls zu den Preisträgern zählten seine Klassenkameraden Jonas Giesen, Niklas Höhne und Marc Radmacher . Sie erstellten eine Website mit dem Titel „Bauer sucht Vielfalt“ und erreichten damit in ihrer Altersklasse den zehnten Platz. „Das Projekt war schon eine Herausforderung für uns“, merkte Radmacher an. „Manchmal waren wir sogar ein wenig verzweifelt, da das Thema sehr umfangreich ist“, ergänzte Mitschüler Giesen. Aber als erst einmal der Titel der Website „Bauer sucht Vielfalt“ feststand, war die Zielrichtung klar vorgegeben. „Besonders gut hat mir gefallen, dass wir uns kreativ einbringen und selbst organisieren konnten“, hob Höhne hervor.

Knapp 2800 Schüler der Jahrgangsstufen drei bis zehn beteiligten sich mit insgesamt 422 vielseitigen Gestaltungs-, Medien- und Projektarbeiten an dem Wettbewerb. „Eine tolle Resonanz“, verdeutlichte die Jury. Diese war begeistert von den vielfältigen, ideenreichen und inhaltsstarken Beiträgen und beeindruckt vom großen Engagement der Teilnehmenden. Unter dem Motto „Ackern für die Vielfalt: Teamarbeit in und mit der Natur“ beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr bei dem Wettbewerb mit der biologischen Vielfalt von Pflanzen und Partnerschaften in der Natur.