St. Sebastianus Bezirksverband : Neue Bezirksstandarte im Xantener Dom geweiht

Xanten Der St. Sebastianus Bezirksverband hat eine neue Bezirksstandarte. Sie kostete 5000 Euro. Den Großteil der Summe brachten die Schützen selbst auf, die fehlenden 1000 Euro spendete die Sparkasse.

(RP) Am zweiten Adventssonntag veranstaltete der St.-Sebastianus-Bezirksverband Moers seinen jährlichen Einkehrtag bei der St.-Helena-Bruderschaft Xanten. Rund 100 Schützen aus den 33 angeschlossenen Bruderschaften kamen zur Messe in den Xantener Dom. Im Mittelpunkt stand die Weihe der neuen Bezirksstandarte durch Kaplan Christoph Potowski . Sie war nach einem Entwurf von Karlheinz Kamps aus Borth von der Fahnenfabrik Kössinger angefertigt worden.

An der alten Standarte von 1949 hatte der Zahn der Zeit genagt, sodass man beschloss, eine neue Standarte anzuschaffen. Neben einigen Spenden wurde zur Finanzierung ein St.-Sebastianus-Abzeichen aufgelegt und fast 1000 Stück an die Schützen verkauft. Die fehlenden 1000 Euro kamen von der Sparkasse am Niederrhein. Bezirksbundesmeister Wilhelm Willemsen bedankte sich für die Spende bei Vorstand Frank-Rainer Laake, der betonte: „Unserer Sparkasse liegt die Pflege von Brauchtum und Tradition am Herzen.“