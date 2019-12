Musikverein Harmonie Sonsbeck/Labbeck : Sechs neue Musiker nun eingekleidet

Georg Ingenlath (l.) und Daniela Bongarts (r.) freuen sich über die Unterstützung der Sparkasse für die benötigten Uniformen, die Geschäftsstellenleiter Tim Rütter (M.) organisiert hatte. Foto: SAN. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Sonsbeck Die Sparkasse am Niederrhein hat eine Spende gegeben, um die neuen Mitglieder des Orchesters mit Uniformen versorgen zu können.

(RP) Sechs neue Uniformen benötigte der Musikverein Harmonie Sonsbeck/Labbeck in diesem Jahr, denn genau so viele neue Mitglieder werden beim nächsten Frühjahrskonzert auf der Bühne stehen. Die neuen Jacken, Westen und Krawatten hat die Sparkasse am Niederrhein mit 1000 Euro gesponsert.