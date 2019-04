Senioren-Union Alpen : Das touristische Alpen im Fokus

Petra Romba erläuterte den CDU-Senioren die Dinge in Alpen, die touristisch wertvoll sind. Foto: SU

Alpen Die CDU-Senioren ließen sich von Wirtschaftsförderin Petra Romba sowie Nabu-Chef Christian Chwallek über die Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah“? Diesen Ausspruch in Anlehnung an Goethes „Erinnerungen“ hätte als Überschrift über den beiden Veranstaltungen der Senioren-Union Alpen im Februar und März stehen können. Entsprechend dem Logo „Alpen begeistert“ stellte Alpens Wirtschaftsfördererin Petra Romba den zahlreichen Zuhörern die Highlights auf dem Gebiet der Gemeinde Alpen vor.

Sei es die „Motte“, die Evangelische Barockkirche von 1602, die Plaggenhütte oder das Besenbinderdenkmal, das Heimatmuseum in Veen, die alte Schmiede oder die renovierte Turmwindmühle in Menzelen. Die vielen Sehenswürdigkeiten in Verbindung mit zahlreichen Angeboten zur Pflege der Kultur und Gestaltung der Freizeit haben dazu geführt, dass die Gemeinde Alpen, so Romba, zunehmend Interesse bei Besuchern aus der Region und den umliegenden Großstädten gefunden habe.

Die „Alpentouren“, ein Angebot geführter Radtouren zu den Sehenswürdigkeiten der Gemeinde, oder auch die zahlreichen Wanderwege durch die Wälder der „Leucht“ oder durch die niederrheinischen Auen würden zunehmend Besucher locken. Aus der Teilnahme der Gemeinde am Leader-Projekt verspreche sich Alpen in Kooperation mit den Nachbarkommunen finanzielle und ideelle Unterstützung bei der weiteren Entwicklung zu einem nachhaltigen Angebot eines „sanften Tourismus“.

Christian Chwallek, Mitglied des Landesvorstandes des Nabu NRW und Vorsitzender der Ortsgruppe Alpen, widmete seine Ausführungen in einer weiteren Veranstaltung dem Naturschutz in Alpen, hier vor allem der Wiederbelebung und Nutzung heimischer Obstsorten. Auf seine Initiative hin entstand vor acht Jahren in Alpen der Ratsbongert, eine Streuobstwiese mit über 100 Apfelbäumen als Beitrag zum Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft. Die große Beteiligung von Ausstellern und Besuchern des jährlichen Streuobstwiesenfestes zeugt von einer starken Anziehungskraft weit über die Gemeinde hinaus.

Die Schaffung weiterer Streuobstwiesen auf dem Gebiet der Gemeinde, auch die Anpflanzung von Apfelbäumen in kleineren Gruppen, bezeichnet Chwallek als ein Herzensanliegen. Patenschaften für Obstbäume, die Einbeziehung der Schulen in dieses Projekt wie auch die Annahme des Fußweges durch den Ratsbongert zeugen von einer hohen Akzeptanz der Idee und des Projektes in der Alpener Bevölkerung.