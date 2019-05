Sekundarschule Alpen : Schüler versuchten sich als Jung-Unternehmer

Der Besuch am FabLab in Moers soll fester Bestandteil der Berufsorientierung an der Sekundarschule Alpen werden. Foto: SEK-Schule

Alpen/Moers Im FabLab am Berufskolleg-Campus Moers mussten die Schüler die Fertigung einer Handy-Halterung koordinieren. Dabei schlüpften sie in verschiedene unternehmerische Rollen.

Insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe neun der Sekundarschule erlebten jüngst einen spannenden Tag im „School FabLab BC Moers“ – dem digitalen Fabrikationslabor am Berufskolleg-Campus in Moers. In einer auf realen Bedingungen basierenden Firma sollte die Fertigung einer Handy-Halterung mit allen Produktionsschritten simuliert werden. Hierzu übernahmen die Schüler in kleinen Teams die Aufgaben von Managern, Marketingexperten, Controllern und Produktdesignern.