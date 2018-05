Sekundarschule: Schnuppertag in der Berufswelt

Schnuppertag in der Berufswelt

Xanten

Im Rahmen des "Boys and Girls Day" haben 56 Schüler der siebten und achten Klassen der Sekundarschule Rheinberg neue Berufsfelder kennengelernt. Die Teilnahme war freiwillig. Mädchen und Jungen suchten sich Berufe nach Interessen und Begabungen aus. Örtliche Betriebe stellten für diesen Tag einen Praktikumsplatz zur Verfügung und boten Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder. Bei den Jungs waren besonders soziale Berufe wie Erzieher oder Heilerziehungspfleger von Interesse. Die Mädchen schauten sich in technischen und handwerklichen Betrieben um.