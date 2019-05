Maifest : Traditionelles Mai-Fest als Einstimmung auf 70. Geburtstag

Rheinberg Mit dem traditionellen Maifest begannen für die Vallan-Nachbarschaft auch die Vorbereitungen auf die eigene 70-Jahr-Feier, die im November ansteht.

(RP) Die Rheinberger Nachbarschaft Vallan wird im November diesen Jahres 70 Jahre alt. Und wie in jedem Jahr feierte die Nachbarschaft nun mit dem Aufstellen des Mai-Baumes ihr traditionelles Fest zum Strat in den Wonnemonat. Zur großen Überraschung aller Nachbarn und mit Hinblick auf die 70-Jahr-Feier im kommenden Herbst erfreute das Blasorchester von Lohmühle mit volkstümlichen Melodien. Diesen Höhepunkt verdankte die Nachbarschaft ihrem Pumpenmeister Wolfgang Pietzonka, der die Kontakte zum Orchester geknüpft hatte.

Auch der Ortsvorsteher der Stadt Rheinberg, Heinz-Willi Coopmann, ließ es sich nicht nehmen, das Maifest zu besuchen. Bei kühlen Getränken und sehr gutem Essen – besonderer Dank gelte in diesem Zusammenhang auch an dem Grill- und Vize-Pumpenmeister Peter Culp – feierte die Nachbarschaft bis in den späten Abend.