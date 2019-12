Rheinberg summt : Naturfreunde erhielten Garten-Plakette

Rheinberg Die Initiative „Rheinberg summt!“ hat weitere Plaketten an Gartenbesitzer verliehen, die ihre Grünflächen umwelt- und insektenfreundlich gestaltet haben.

All diese Gärten haben eines gemeinsam: Sie spiegeln die Freude der Menschen an der Natur wider und beeindrucken durch eine Form- und Farbenpracht, die sowohl zum Verweilen als auch zum Entdecken und Beobachten einlädt. Selbstverständlich ist hier der Verzicht auf Pestizide und die Verwendung natürlicher Materialien bei der Gartengestaltung. Insektenfreundliche Stauden und Gehölze liefern Nahrung und sind Brutplatz für viele Tiere. Auch die kleinen Rasenflächen bieten kein Einheitsgrün, sondern werden durch Klee und Löwenzahn zu einer Oase für Insekten. Überall wird immer noch ein Flecken für buntes Grün gefunden oder die Begrünung wächst in die Höhe. Insekten werden gastfreundlich in einem Insektenhotel oder einer Insektentränke eingeladen.