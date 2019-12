Projekt : Schüler verschönern beschmierte Wand durch Graffiti

Rheinberg-Borth Schüler der Freien Schule Niederrhein haben sich künstlerisch ausgetobt und eine Turnhallen-Wand bearbeitet.

Graffiti gehören heutzutage zum öffentlichen Erscheinungsbild. Mit Bildern oder Schriftzügen, mal mehr mal weniger künstlerisch, „verewigen“ sich an den unterschiedlichsten Stellen Menschen, die eine Botschaft transportieren möchten.

Leider werden Flächen jedoch auch häufig für Schmierereien benutzt, die alles andere als ansehnlich sind. 27 Schüler der Klassen fünf und sechs an der Freien Schule Niederrhein in Rheinberg-Borth, verschönerten nun eine solche Wand der Turnhalle in Borth. Auf der dem Schulhof zugewandten Seite wurde durch Style-Writing, Streetart, Stencil und Zinken nun vollkommen neu ein Bilderrätsel geschaffen.