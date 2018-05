Aktion : Ossenberger sammelten Müll

Xanten Zum ersten Mal seit sechs Jahres hat sich Ossenberg wieder an der städtischen Müllsammelaktion "Alles Müll, oder was?" beteiligt. Bei beinahe hochsommerlichen Temperaturen zogen mehr als 20 Personen in verschiedenen Gruppen pünktlich um 10 Uhr los, um in den festgelegten Sammelbezirken achtlos weggeworfenen Müll aufzulesen. Die "Ernte" war erschreckend gut und es kam jede Menge Unrat zusammen: To-go-Kaffeebecher, Getränkeflaschen, leere Zigarettenschachteln und Verpackungsmaterialien beliebter Fastfood-Ketten waren zweifelsohne der Renner, aber auch sonstiger Unrat - von ausrangierten Teppichen bis hin zu Essbestecken - fand sich zuhauf. Der von Heinz Hamacher gestellte Traktoranhänger war schließlich fast bis zum Rand gefüllt. Nach getaner Arbeit traf man sich noch im Ossenberger Feuerwehrgerätehaus zum gemütlichen Beisammensein mit Getränken, Bratwürstchen und Currywurst. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Verein Gemütlichkeit für die Bewirtung, der Freiwilligen Feuerwehr Ossenberg für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und nicht zuletzt der Sparkasse, die mit ihrer Spende an den Heimatverein Herrlichkeit die Verpflegungskosten übernommen hat.

Im nächsten Jahr soll es wieder einen Frühjahrsputz in Ossenberg geben. Der Termin sollte aber früher im Jahr sein, da dann die Gräser an den Straßenrändern noch nicht so hoch sind und der Müll besser zu sehen ist. Die Veranstalter vom Verein Alte Herrlichkeit hoffen, dass dann weniger Müll, aber mehr Teilnehmer zu verzeichnen sind.

(RP)